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SnobMagazin.com

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

Dünyaca ünlü lüks ve niş parfümlerin Türkiye’deki temsilciliğini üstlenen NeoBloom, Initio Parfums Privés’nin yeni parfümü Narcotic Delight’ı keyifli bir davetle tanıttı.

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

Niş parfüm markası Initio Parfums Privés’nin Türkiye distribütörü NeoBloom’un, markanın heyecan verici yeni parfümü Narcotic Delight’ı tanıttığı Nextdoor Emirgan’da düzenlenen davete ünlü isimler katıldı.

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

NeoBloom kurucu ortakları Birgül Ulucan Öztürk ve Gamze Ulucan ev sahipliğinde, Initio Parfums Privés’nin Avrupa Bölge Müdürü Marc-Antoine Blanc’ın katılımıyla 21 Şubat Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte parfümün yaratım ve nota yolcuğu davetlilerle paylaşıldı.

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

Davetliler arasında Zeynep Soylu, Pelin Akil Altan, Ezgi Eyüboğlu, Bora Cengiz, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Erdil Yaşaroğlu, Gülcan Arslan, Ece Tuncel, Lale Zuzanna Onuk, Mina Ceran, Rüya Büyüktetik ve Eda Zamanpur yer aldı. 

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

Heyecan verici bir sır perdesi aralanıyor

Tabiatın bahşettiği en özel aromaları ustaca harmanlayan Initio Parfums Privés’nin, duyuları ateşleyen, baştan çıkarıcı, ışıltılı yeni parfümü Narcotic Delight. Hayal gücünü heyecanlandıran sarsıcı bir konsantre, kalbi ve cildi ışıl ışıl aydınlatan parlak bir likör. Mest olmuş ve enerjik bir içgüdü.

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

Tüm duyguların bir arada sunulduğu Narcotic Delight’ın kalbinde; beynin zevk merkezlerini uyaran bu oldukça duyusal formülde son tetikleyici olarak yer alan Hedione yatıyor. Kiraz, konyak, vanilya, karabiber, pembe biber ve tütün ile harmanlanan notlarıyla Narcotic Delight, çekici bir provokasyon yudumuna dönüşüyor.

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

Gösterişli bir teklifin hazzını kutluyor

Narcotic Delight, dolgun ve sulu kirazın küstah şaşırtmacasını, gösterişli bir teklifin hazzını kutluyor. Bir puronun sarhoş edici girdabına yenik düşmeden önce pembe biberle elektriklendirilmiş, fıçıda konyakla ıslatılmış erojen vanilya çekirdeğini tüm notalarında hissettiriyor. Narcotic Delight’ın yaşattığı karşı konulamaz sihir, olağanüstü tutku, mutlak zevk ile güçleniyor ve bağımlılık sizi burnunuzla yönetiyor. 

Initio Parfums Privés yeni parfümünü İstanbul’da tanıttı

 

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