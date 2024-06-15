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İngiltere’nin en heyecanlı yarışması Letterbox, Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla CNBC-e’de başladı  

İngiltere’nin en heyecanlı yarışması olarak bilinen ve BBC Two’da milyonları ekranlara kilitleyen Letterbox, Shine Medya’nın yapımcılığında Türkiye’de izleyiciyle buluştu.

İngiltere’nin en heyecanlı yarışması Letterbox, Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla CNBC-e’de başladı  

 

Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı’nın enerji dolu sunumuyla CNBC-e ekranlarında başlayan heyecan verici yarışmada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar 70 dakikada tam 25 bin TL kazanma şansını yakaladı.

İngiltere’nin en heyecanlı yarışması Letterbox, Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla CNBC-e’de başladı  

Çok sevilen uluslararası formatları Türk izleyicisiyle buluşturan Shine Medya, İngiltere’nin heyecan dozu yüksek yarışması Letterbox’ı CNBC-e ekranlarıyla buluşturdu. Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla, 3 Haziran’da start alan Letterbox Türkiye, büyük beğeni toplarken yarışma seven seyircilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

İngiltere’nin en heyecanlı yarışması Letterbox, Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla CNBC-e’de başladı  

Letterbox Türkiye, her bölümünde ikişer kişiden oluşan dört takımın mücadele ettiği ve zekice ipuçları kullanarak kelimeleri bulmaya çalıştığı bir yarışma. 

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