İngiltere’nin en heyecanlı yarışması Letterbox, Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla CNBC-e’de başladı  

Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı’nın enerji dolu sunumuyla CNBC-e ekranlarında başlayan heyecan verici yarışmada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar 70 dakikada tam 25 bin TL kazanma şansını yakaladı.

Çok sevilen uluslararası formatları Türk izleyicisiyle buluşturan Shine Medya, İngiltere’nin heyecan dozu yüksek yarışması Letterbox’ı CNBC-e ekranlarıyla buluşturdu. Ünlü oyuncu Yiğit Kirazcı’nın sunumuyla, 3 Haziran’da start alan Letterbox Türkiye, büyük beğeni toplarken yarışma seven seyircilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

Letterbox Türkiye, her bölümünde ikişer kişiden oluşan dört takımın mücadele ettiği ve zekice ipuçları kullanarak kelimeleri bulmaya çalıştığı bir yarışma.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.