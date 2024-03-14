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İngiltere emlak piyasasının trendleri özel bir davetle tanıtıldı

Matches Property önceki gün Çırağan Palace Kempinski’de özel bir davetle projesini ve İngiltere emlak piyasası hakkında değerlendirmelerini tanıttı.

İngiltere emlak piyasasının trendleri özel bir davetle tanıtıldı

Son dönemlerde gözde yatırım piyasası haline gelen İngiltere’ye Türkiye’den de emlak yatırımı için talep çoğaldı. Londra’nın en çok tercih edilen adreslerinden olan Chelsea’deki lüks projeyi hayata geçiren Chelsea Waterfront, konut projesini gerçekleştirdiği sunumla iş ve cemiyet dünyasından kişilere anlattı.

İngiltere emlak piyasasının trendleri özel bir davetle tanıtıldı

Gülay Kamaz ve Matches Property Ceo’su ve Kurucu Başkanı Anwar Mousa'nın ev sahipliğindeki lansmanda aynı zamanda İngiltere’deki emlak piyasasındaki trendler misafirlere anlatıldı. Vergi Danışmanı Alistdair Wilson-Gough, Mortgage Broker Paul Stockwellans, avukat Imran Sadiq gibi konusunun uzmanları kredi şartları ve vergi konusunda da bilgi verdiler.

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