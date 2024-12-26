İngiliz Anahtarı 'Recep Usta'nın galasına ünlü akını

Komedinin yıldız isimlerinden Rüştü Onur Atilla’nın başrolde olduğu İngiliz Anahtarı "Recep Usta" filminin galası, 25 Aralık Çarşamba akşamı Cinemaximum Kanyon’da yapıldı.

Başarılı oyuncunun ‘tesisatçı Recep Usta’ karakterini canlandırdığı filmin galasına ünlü yağdı. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede anne-babası ve “Güldür Güldür Show”daki rol arkadaşları da Atilla’yı yalnız bırakmadı.

EKİP TAM KADRO GALADA

İngiliz Anahtarı "Recep Usta" filminde rol alan Rüştü Onur Atilla, Kadir Çermik, Can Yılmaz, Itır Esen, Ayşegül Ünsal, Burak Topaloğlu, Tuna Orhan, Begüm Öner, Orhan Kanalp, Cemil Büyükdöğerli, Hülya Aydın, Sercan Batık ve şarkıcı Ege, gecede basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Rüştü Onur Atilla gösterimin ardından mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Galamız çok keyifli geçti. Güzel kahkahalar duyduk salonda. Seyircimizin beğendiğini gördük ve hissettik. Eğer 2024’ü gülerek uğurlayıp 2025’e gülerek ve gülümseyerek merhaba demek istiyorsanız, İngiliz Anahtarı Recep Usta’yı sinemalarda izleyebilirsiniz.” İlk kez başrol heyecanı yaşayan oyuncu, sorular üzerine “Ben ekip adamı olduğum için bunun sorumluluğunu alma konusunda bir kaygım ve tedirginliğim vardı. Çok şükür korktuğum gibi gözükmüyor. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum. Bunu sağlayan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ailem de geldi, onlar da çok beğendi. Bu tatlı filmi izlemek üzere herkesi sinema salonlarına bekliyoruz” dedi.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Yönetmen koltuğunda Onur Öğden’in oturduğu İngiliz Anahtarı "Recep Usta” izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Gösterim sırasında kahkahalar havada uçuştu. Yapımcılığını Cocoon Medya firmasıyla girişimci iş kadını Leman Kurtcan’ın üstlendiği, senaryosunu ise Meltem Çitci’nin yazdığı komedi filmi, 27 Aralık Cuma günü vizyona girecek. Filmin konusu şöyle: Tamirat için gittiği evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak gözaltına alınan tesisatçı Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışır, ancak daha da şüpheli hale gelir!