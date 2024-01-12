İnfluenzadaki artış dikkat çekici boyutlarda! Maske kullanılması çok önemli

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; influenza, ani başlayan ateşle birlikte, yaygın vücut ağrısı, kas ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bazen burun akıntısı ile kendini gösterebiliyor. Daha gürültülü bir tabloya hâkim olan bu hastalık, viral bir hastalık olması nedeniyle kendiliğinden iyileşebiliyor ancak nezleye göre daha fazla komplikasyon gösterebiliyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, influenzanın komplikasyonları arasında zatürre, orta kulak iltihabı, bronşit veya bronşiolitin en sık görülenler olduğunu söyleyerek sözlerine şunları ekledi. “Influenzadaki artış nedeniyle Acil Polikliniklerine ve Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) yapılan başvurularda çok ciddi oranda bir artış var. Öyle ki, artık sistem bu yükü taşımakta zorlanır hale geldi. Hastalar randevu bulamıyor, ASM kapılarında kuyruklar oluşuyor. Gerçekten tedavi ihtiyacı olan hastalar bekleyemediği için sağlık hizmetine ulaşamadan evlerine dönüyorlar.”

Bu yükü hafifletmek için hep birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Türkü Yağmur Nehir, yükü hafifletmek adına vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu söyledi. “Her şikâyet, bir sağlık kuruluşuna başvuruyu gerektirmez. Bu hastalıkların çoğu kendiliğinden iyileşir. 1 haftadan uzun süren şikayetler olduğunda, ateşin tedaviye rağmen düşmediği durumlarda, öksürüğün fazlalaştığı, özellikle soluk alıp vermekte zorlanma başladığı durumlarda, 2 yaş altı çocuklarda ve risk grubundaki hastalarda (diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, astım vb.) hızlı soluma, zor nefes alma gibi bir durum olduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.”

Bu ve benzeri durumlar için vatandaşın sağlık okur yazarlığını artırmak adına halk sağlığı eğitimleri düzenlenmesinin önemin vurgulayan AHEF Başkanı Dr. Nehir, bunun bir devlet politikası haline getirilmesinin önemini de belirterek “bu konularda bilinçlenme, sağlıktaki yükü ciddi olarak hafifletecektir” dedi.

AHEF tarafından yapılan açıklamada, İnfluenza döneminde bolca sıvı tüketiminin önemli olduğu belirtilirken beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin de altı çiziliyor. Açıklamaya göre en önemlisi de hastalığın bulaşıcılığını önlemek adına maske kullanılması. Covid döneminden alışkın olduğumuz gibi bu süreçte maske kullanımını artırmalıyız. Dr. Nehir maske kullanımı ile ilgili ise “kapalı ortamlarda, kalabalık ortamlarda maske kullanmalı ve olabildiğince böyle ortamlarda az süre geçirmeye çalışmalıyız. Hatta önerimiz şu ki Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle toplu insan yoğunluğunun olduğu başta sağlık tesisleri olmak üzere kapalı alanlarda (AVM, toplu taşıma araçları, kafe ve kahvehaneler gibi) maske zorunluluğu getirilmesi, toplum sağlığı ve sağlık sisteminin yükü düşünüldüğünde elzem bir hale gelmiştir” dedi.

AHEF: Aile Sağlığı Merkezleri, ciddi bir iş yükü altına sokulup gerçek amacından uzaklaştırılmıştır.

AHEF’ten yapılan açıklamada, aile hekimlerinin asıl görev ve sorumluluklarına dönmeleri gerektiği vurgulandı. “Unutmayalım, grip ağır geçebilen bir hastalıktır. Bu sebeple aşılama dönemlerinde risk grubundaki herkes aşılanmalıdır. Bu konularda detaylı bilgiye aile hekimlerinizden ulaşabilirsiniz. Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık kısmında önemli bir görev ve sorumluluk almaktadır. Birçok konuda özellikle hastalıkların önlenmesi ve hastalıklardan korunma noktasında değerli bilgiler verebilecek Aile Sağlığı Merkezleri, ciddi bir iş yükü altına sokulup gerçek amacından uzaklaştırılmıştır. Gerçekçi olmayan hedefler konularak iş motivasyonu düşürülmüş, yaşadığı sorunlar nedeniyle de bir türlü kendi görev ve sorumluluklarına vakit ayıramaz hale getirilmiştir.”

AHEF Başkanı Dr. Nehir de konuyla ilgili olarak “Aile hekimlerinin ve Aile Sağlığı Merkezlerinin sorunları bir an önce çözüme kavuşturularak asli görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda uygun ortamın sağlanması, gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması önem arz etmektedir. Çözüm önerilerimizi ve sahanın gerçeklerini ifade edebilmek, hatta ortak bir akılla tüm bu sorunların giderilebilmesi için çalışmalar yürütmek adına sayın Sağlık Bakanımızı ilk fırsatta ziyaret edebilmek isteriz” dedi.

Görev ve sorumlulukları ile 85 milyona doğrudan dokunan AHEF, sağlıklı aile hekimliği sisteminin, sağlıklı nesiller anlamına geldiğine, bunun da aslında tüm toplumun ortak meselesi olduğuna da açıklamasında yer verdi.

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