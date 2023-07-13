İnci Türkay doğum gününü hediye etti

Bu yıl Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlayan sanatçı, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak “Bu yıl 15 Temmuz’da yeni yaşıma girerken, benim için Cerebral Palsy’li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaya ne dersiniz? Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri, iyiliği paylaşarak kaldırmak için doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun istedim. Duyarlılığınız için hepinize minnettar olacağım. Her şey birlikte güzel olacak, iyilik hep kazanacak!” dedi.

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