  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'dan dans itirafı...

'İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'dan dans itirafı... İşte detaylar...

'İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'dan dans itirafı...

Snob Magazin'in haberine göre; İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

'İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'dan dans itirafı...

Dizi hakkında konuşan oyuncu, "Keyifli gidiyor. Bayram için küçük bir mola verdik" dedi. Kargın, "Usta isimlerle oynuyorsunuz. Zorlandığınız anlarda danışıyor musunuz?" sorusuna, "Çok açıklar hemen sorabiliyorum. Aydınlanıyorum. Yönetmenimiz Şenol Sönmez ve Yılmaz Erdoğan var. Partnerim Hazar Ergüçlü çok tecrübeli. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum" yanıtını verdi.

'İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'dan dans itirafı...
DANS GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİLMİŞ
Oyuncu, "Diziden sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna ise, "Daha henüz bir tepki yok. Kendi adıma güçlü hissediyorum. Çok tatlı bir karakteri oynuyorum. Dolayısıyla onu canlandırmak bir oyuncu için güzel" diye cevap verdi. Hazar Ergüçlü'nün dansı için Kargın, "Bizde dans eğitimi aldık aynı hocadan... Ramazan nedeniyle pavyon sahnesi olmadığı için durulduk, daha sonra devam edeceğiz ama dans göründüğü kadar kolay değilmiş. Değişik bir kültürel dans... Onu öğrenmek hepimizi zorladı" diye konuştu.

'İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'dan dans itirafı...
MİLANO YOLCUSU
Planlarından bahseden Kargın, "Daha önce 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştım. İtalya Milano'da bir televizyon daveti olabilir, oraya gidebilirim" ifadelerini kullandı. İlk kez sokakta röportaj verdiğini söyleyen Kargın, heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!
  Hayatın İçinden

'Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi' Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi!

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen hayalini açıkladı

Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor
  Magazin

Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor

Eda Ece anne oldu
  Magazin

Eda Ece anne oldu

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama
  Gündem

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta
  Kültür - Sanat

Duygu Üstünbaş 'Cyrano' ile nisan ve mayısta DasDas'ta