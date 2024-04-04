'İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın'dan dans itirafı...

Snob Magazin'in haberine göre; İnci Taneleri'nin 'Yıldız'ı Ümit Beste Kargın, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Dizi hakkında konuşan oyuncu, "Keyifli gidiyor. Bayram için küçük bir mola verdik" dedi. Kargın, "Usta isimlerle oynuyorsunuz. Zorlandığınız anlarda danışıyor musunuz?" sorusuna, "Çok açıklar hemen sorabiliyorum. Aydınlanıyorum. Yönetmenimiz Şenol Sönmez ve Yılmaz Erdoğan var. Partnerim Hazar Ergüçlü çok tecrübeli. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum" yanıtını verdi.



DANS GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİLMİŞ

Oyuncu, "Diziden sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna ise, "Daha henüz bir tepki yok. Kendi adıma güçlü hissediyorum. Çok tatlı bir karakteri oynuyorum. Dolayısıyla onu canlandırmak bir oyuncu için güzel" diye cevap verdi. Hazar Ergüçlü'nün dansı için Kargın, "Bizde dans eğitimi aldık aynı hocadan... Ramazan nedeniyle pavyon sahnesi olmadığı için durulduk, daha sonra devam edeceğiz ama dans göründüğü kadar kolay değilmiş. Değişik bir kültürel dans... Onu öğrenmek hepimizi zorladı" diye konuştu.



MİLANO YOLCUSU

Planlarından bahseden Kargın, "Daha önce 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştım. İtalya Milano'da bir televizyon daveti olabilir, oraya gidebilirim" ifadelerini kullandı. İlk kez sokakta röportaj verdiğini söyleyen Kargın, heyecanlı tavırlarıyla dikkat çekti.

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