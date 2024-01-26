'İnci Taneleri'nden rekor açılış

Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Dizi, rekorla açılış yaptı.



Projde, üç kategoride birinci oldu. Total'de 8.84, AB'de 10.74 ve ABC1'de ise 9.59 reyting aldı.

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