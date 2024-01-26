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'İnci Taneleri'nden rekor açılış

'İnci Taneleri'nden rekor açılış... İşte detaylar...

'İnci Taneleri'nden rekor açılış

Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Dizi, rekorla açılış yaptı.

'İnci Taneleri'nden rekor açılış
Projde, üç kategoride birinci oldu. Total'de 8.84, AB'de 10.74 ve ABC1'de ise 9.59 reyting aldı.

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