İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi

Güzel oyuncu İnci Birant geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Hupalupa Go Festivali'nde görüntülendi. Ailece çıktıkları yurtdışı tatilinden yeni dönen Birant, dönüşte güzel havayı da fırsat bilerek soluğu festivalde aldı.



Festivalde kızları ile keyifli saatler geçiren Birant, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.



İnci Birant; “Bugün kızlarımla birlikte ben de eğlenmeye geldim. Çok güzel bir festival ve elbette açık havada olması muazzam” dedi. Parkurlarda çocuklarla doyasıya eğlenen ve eğlence aralarında festival ziyaretçileriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, pozitif enerjisiyle de dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.