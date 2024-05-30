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İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi... İşte detaylar...

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi

Güzel oyuncu İnci Birant geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Hupalupa Go Festivali'nde görüntülendi. Ailece çıktıkları yurtdışı tatilinden yeni dönen Birant, dönüşte güzel havayı da fırsat bilerek soluğu festivalde aldı.

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi
Festivalde kızları ile keyifli saatler geçiren Birant, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

İnci Birant'ın kızlarla festival eğlencesi
İnci Birant; “Bugün kızlarımla birlikte ben de eğlenmeye geldim. Çok güzel bir festival ve elbette açık havada olması muazzam” dedi. Parkurlarda çocuklarla doyasıya eğlenen ve eğlence aralarında festival ziyaretçileriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, pozitif enerjisiyle de dikkat çekti.

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