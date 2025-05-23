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İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarına hastaneden açıklama!  

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarına hastaneden açıklama! İşte detaylar...

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarına hastaneden açıklama!  

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddia edilmişti.

 İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarına hastaneden açıklama!  
Koç Üniversitesi Hastanesi açıklama yaptı. Hastane, "Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

 

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