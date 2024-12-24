 İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi

İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.

Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.

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