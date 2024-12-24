  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi

87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlendi. İşte detaylar...

İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi

İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.

 İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi

Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldığını açıkladı!
  Magazin

Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldığını açıkladı!

Hande Erçel ile Barış Arduç'ın başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı yayınladı
  Magazin

Hande Erçel ile Barış Arduç'ın başrolünü paylaştığı 'Rüzgara Bırak' filminin fragmanı yayınladı

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!
  Magazin

Safiye Soyman'ın filterisinin kurbanı olan Yıldız Tilbe'den açıklama geldi!

Haluk Levent müşahede altına alındı
  Gündem

Haluk Levent müşahede altına alındı

Ebru Yaşar dünya listelerinde!
  Magazin

Ebru Yaşar dünya listelerinde!

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde
  Magazin

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde