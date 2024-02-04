İmparatorun başkent çıkarması

Günler öncesinden rezervasyonları hınca hınç dolan Günay’da Tatlıses, performansıyla tam anlamıyla esti geçti. Geçmişten bugüne unutulmaz şarkıları “Aramam”, “Haydi Söyle”, “Kara Üzüm Habbesi” ile hayranlarına müzik ziyafeti çeken İbrahim Tatlıses, müzikseverleri mest etti.

DUYGULANDIRAN PERFORMANSA ALKIŞ YAĞMURU

Unutulmaz gece de imparator “Anam” şarkısıyla geceye damgasını vurdu. Performansıyla müzikseverlere duygu dolu anlar yaşayan Tatlıses, alkış yağmuruna tutuldu.

Yıllara meydan okuyan klasiklerini art arda seslendirerek 3 saat boyunca müzik dolu bir gece yaşayan efsane sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece armağan etti.

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