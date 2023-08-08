İmge Mıngıroğlu eğlenceyi zirveye taşıdı

Slow şarkılarıyla programına başlayan İmge Mıngıroğlu, sevenlerine harika bir Bodrum akşamı yaşattı.

Her şarkısında dinleyenlerinden alkışları toplayan Mıngıroğlu "Buradan bakınca çok güzelsiniz. Manzaramızda çok güzel fakat benim için en güzel manzara sizsiniz. Bu akşamı deli gibi eğlenmeden çıkmıyoruz" dedi. Performansıyla parmak ısırtan Mıngıroğlu kendisini dinlemeye gelen müzik severleri mest etti. Eğlencenin dozunu zirveye taşıyan başarılı şarkıcı güçlü alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.