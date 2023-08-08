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İmge Mıngıroğlu eğlenceyi zirveye taşıdı

Azka Otel Yaz Konserleri kapsamında İmge Mıngıroğlu önceki akşam sahne aldı.

İmge Mıngıroğlu eğlenceyi zirveye taşıdı

Slow şarkılarıyla programına başlayan İmge Mıngıroğlu, sevenlerine harika bir Bodrum akşamı yaşattı.

İmge Mıngıroğlu eğlenceyi zirveye taşıdı

Her şarkısında dinleyenlerinden alkışları toplayan Mıngıroğlu "Buradan bakınca çok güzelsiniz. Manzaramızda çok güzel fakat benim için en güzel manzara sizsiniz. Bu akşamı deli gibi eğlenmeden çıkmıyoruz" dedi. Performansıyla parmak ısırtan Mıngıroğlu kendisini dinlemeye gelen müzik severleri mest etti. Eğlencenin dozunu zirveye taşıyan başarılı şarkıcı güçlü alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

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