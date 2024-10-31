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İlyas’tan Grup Vitamin şarkısına yeni yorum

Pop müziğin başarılı ismi İlyas Yalçıntaş yeni çalışması “İstanbul’da”yı sevenleriyle buluşturuyor.

İlyas’tan Grup Vitamin şarkısına yeni yorum

Sözü ve müziği Grup Vitamin’in solisti Gökhan Semiz’e ait olan şarkı “İstanbul’da” Yalçıntaş’ın kendine özgü yorumuyla bir kez daha hayat buldu. Yalçıntaş, İstanbul’da şarkısını Gökhan Semiz’in anısına yeniden seslendirdiğini söylerken şarkının klibinde de değerli müzisyen anıldı.  

Düzenlemesini Aytaç Kart’ın yaptığı “İstanbul’da” nın video klibi ise Murad Küçük yönetmenliğinde İstanbul’un simge semtlerinden Karaköy’de çekildi. “İstanbul’da” Alfa7 etiketiyle 1 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında.  

Türkiye turnesine devam eden genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş Kasım ve Aralık aylarında farklı şehirlerde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

 

 

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