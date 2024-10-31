İlyas’tan Grup Vitamin şarkısına yeni yorum

Sözü ve müziği Grup Vitamin’in solisti Gökhan Semiz’e ait olan şarkı “İstanbul’da” Yalçıntaş’ın kendine özgü yorumuyla bir kez daha hayat buldu. Yalçıntaş, İstanbul’da şarkısını Gökhan Semiz’in anısına yeniden seslendirdiğini söylerken şarkının klibinde de değerli müzisyen anıldı.

Düzenlemesini Aytaç Kart’ın yaptığı “İstanbul’da” nın video klibi ise Murad Küçük yönetmenliğinde İstanbul’un simge semtlerinden Karaköy’de çekildi. “İstanbul’da” Alfa7 etiketiyle 1 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında.

Türkiye turnesine devam eden genç şarkıcı İlyas Yalçıntaş Kasım ve Aralık aylarında farklı şehirlerde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.