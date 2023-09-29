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İlyas Salman'lı "Oy'una mı Geldik" filmi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

 Tunceli Ovacık'ta çekimleri tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmının Munzur nehrinin korunmasına aktarılacak olan tiraji komedi türündeki Oy’una Geldik sinema filmi vizyon tarihine hazırlanıyor.

İlyas Salman'lı "Oy'una mı Geldik" filmi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Gerçek bir hikayeden oluşan ve belediye başkanlarının da rol alması filmin en ilgi çekici yanı. Film bağımsız sinema mantığıyla çekildiğinden, şartların zorlu olmasına karşın oldukça eğlenceli ve keyifli bir set olduğu söylenmektedir.

İlyas Salman'lı "Oy'una mı Geldik" filmi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Zeynep Elçin, Rügeş Kırıcı, Ulaş Kaya ve Belediye Başkanlarının da olduğu oyuncu kadrosu merakları üstüne çekmeyi başardı.

İlyas Salman'lı "Oy'una mı Geldik" filmi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Yönetmen koltuğunda Kazım Öz ün olması film ödül alır mı? sorularını da gündeme getirdi.

İlyas Salman'lı "Oy'una mı Geldik" filmi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor

Filmin bazı Avrupa ülkelerinde gala ve vizyon çalışmaları da başlanmış bulunmaktadır. Şu an kurgu aşamasında olduğu ve seçim tarihinden önce vizyona girmesi planlanıyor.

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