İllegal Aşk’ın çekimleri başladı!

Yönetmen koltuğunda Buğra Kekik’in oturduğu yapımcılığını Zeki Sincar’ın üstendiği, başrollerini Eylül İlbey, Burak Sarımola, Wilma Elles, Burak Alkaş ve Naci Taşdoğen’in paylaştığı kadrosunda Ateş Fatih Uçan, Sertaç Akkaya, Sefa Zengin, Ahmet Kemal Alp ve Emre Gül’ün olduğu ‘İllegal Aşk’ filminin çekimleri Kuşadası’n başladı. Romantik komedi tarzı filmin çekimlerinin yaklaşık iki hafta süreceği öğrenildi.

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