  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İllegal Aşk’ın çekimleri başladı!

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken İllegal Aşk filminin çekimleri Kuşadası’nda başladı.

İllegal Aşk’ın çekimleri başladı!

Yönetmen koltuğunda Buğra Kekik’in oturduğu yapımcılığını Zeki Sincar’ın üstendiği, başrollerini Eylül İlbey, Burak Sarımola, Wilma Elles, Burak Alkaş ve Naci Taşdoğen’in paylaştığı kadrosunda Ateş Fatih Uçan, Sertaç Akkaya, Sefa Zengin, Ahmet Kemal Alp ve Emre Gül’ün olduğu ‘İllegal Aşk’ filminin çekimleri Kuşadası’n başladı. Romantik komedi tarzı filmin çekimlerinin yaklaşık iki hafta süreceği öğrenildi. 

İllegal Aşk’ın çekimleri başladı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ bakın Fatih Terim için neler yazdı?

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı
  Magazin

Beren Gökyıldız genç kız oldu! Son halini görenlerin ağzı açık kaldı

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü
  Güncel

Elvan Elvan’dan yarım asırlık Yeşilçam albümü

Yves Rocher Elixir Botanique serisi ile Bretanya doğasından okyanus ve karanın eşsiz buluşmasını cildinizde hissedin!
  Moda ve Güzellik

Yves Rocher Elixir Botanique serisi ile Bretanya doğasından okyanus ve karanın eşsiz buluşmasını cildinizde hissedin!

Latif Akgedik Antony Quin’e benzetildi
  Magazin

Latif Akgedik Antony Quin’e benzetildi

Her tarzdan müzik Koray Avcı’yla Boğaz’da yankılandı
  Magazin

Her tarzdan müzik Koray Avcı’yla Boğaz’da yankılandı