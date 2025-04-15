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İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?

İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? İşte detaylar...

İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu İlknur Soydaş, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?


Oyuncu, "Yeni yayın döneminde inşallah ekranda olacağım. '1-2 bölüm oynayayım yeter' diyordum. Bu defa baştan sona olacağım diziyle anlaşacağım. En son 'Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...' dizisinde iki bölüm konuk oyuncu olarak yer aldım. Ondan öncede Rus-Türk yapımı işinde yer almıştım. İnsan uzun süre setten uzak kalınca hem özlüyor hem de daha çok alttan alıyor. Uzun saatler artık o kadar etkilemiyor diye düşündüm" dedi. Soydaş, "Eski ve yeni setler arasında ne gibi farklar var?" sorusuna, "Daha profesyonel... En azından karavanlar daha konforlu. O konuda zorluk çekmedim. Eskiden dizi süreleri kısaydı. Şimdi uzun olunca bekleme uzun sürüyor. Şimdi bir sahne için dört saat beklediğim oldu. Üç dakika görüneceğim sahne için dört saat bekledim. Işık ve sahnenin değişmesi gibi şeylerden bekliyorsun. Beklerken sıkıntı yaşamıyorum. Kendi kendime vakit geçirmeyi seviyorum" diye konuştu.

İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?
KİMSEDE EGO YOKTU
Soydaş, "Oyuncuların aldığı para çok konuşuluyor" sözlerine, "Aldıkları parayı hak ediyorlar. Az bile alıyorlar" ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Yeni nesil isimlerin eski isimlere bakış açısı nasıl?" sorusuna, "Bana çok iyi davrandılar. Herkes sıcakkanlı ve sevecen yaklaştı. 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' ekibiyle çalışmaktan memnun kaldım. Kimsede ego yoktu" yanıtını verdi.

 İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?

ESMER KADIN DAHA SERT KARAKTERİ CANLANDIRABİLİR
Soydaş, "Siz nasıl rollerde kendinizi görüyorsunuz?" sorusuna, "İnsan hayatta olmadığı karakteri canlandırmak ister. Kötü karakteri o yüzden kendime yakıştırıyorum. Olmadığım role bürünmek hoşuma gider" dedi. Yapımcıların, karakterleri oyuncuların tipine göre seçtiğini belirten oyuncu, "Sarışın ve gençse beni seçmiyor. Bunlar önemli etkenler. Esmerler daha sert görüntüye sahip. Mesela Hülya Koçyiğit kötüyü oynayamazdı. Fizyonomisi müsait değil. Fatma Girik olabilirdi mesela... Mesela Filiz Akın sarışın kötü kadın olamadı. Türkan Şoray niye güçlü kadını oynadı, esmer kadın daha sert karakteri canlandırabilir. Esmerlerin bu konuda inandırıcılığı daha kolay oluyor" açıklamasını yaptı.

 İlknur Soydaş oyuncuların aldığı bölüm başı ücretleri için ne dedi? Kendisini hangi rolde görmek istiyor?

Soydaş, ayağında yara olduğu için terlik giydiğini belirtti.

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