İlkin Tüfekçi İspanya’da Gündemden Düşmüyor

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün ile ‘Kara Para Aşk’ dizisinde oynayan oyuncu İlkin Tüfekçi yurtdışındaki popülaritesini hala koruyor.

İSPANYA'NIN EN ÇOK OKUNAN DERGİSİNDE

İspanya’nın en çok okunan dergisi Telenovela’da bu hafta röportajı yayınlanan oyuncu İlkin Tüfekçi bu durumdan bir hayli memnun. İlkin Tüfekçi “Pilar Martinez Manzanares ile keyifli bir röportaj yaptık derginin ispanyol edisyonu için. İspanyol izleyicilerimizin ilgisini sosyal medyada hesaplarımdan farketmemek mümkün değil. Bende onları çok seviyorum” dedi.





Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.