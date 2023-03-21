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İlkin Tüfekçi İspanya’da Gündemden Düşmüyor

Başarılı oyuncu İlkin Tüfekçi İspanyol medyasının gündeminden yıllardır düşmüyor. 

İlkin Tüfekçi İspanya’da Gündemden Düşmüyor

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün ile ‘Kara Para Aşk’ dizisinde oynayan oyuncu İlkin Tüfekçi yurtdışındaki popülaritesini hala koruyor. 

İlkin Tüfekçi İspanya’da Gündemden Düşmüyor

İSPANYA'NIN EN ÇOK OKUNAN DERGİSİNDE

İspanya’nın en çok okunan dergisi Telenovela’da bu hafta röportajı yayınlanan oyuncu İlkin Tüfekçi bu durumdan bir hayli memnun. İlkin Tüfekçi “Pilar Martinez Manzanares ile keyifli bir röportaj yaptık derginin ispanyol edisyonu için. İspanyol izleyicilerimizin ilgisini sosyal medyada hesaplarımdan farketmemek mümkün değil. Bende onları çok seviyorum” dedi.

İlkin Tüfekçi İspanya’da Gündemden Düşmüyor
 

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