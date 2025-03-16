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İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı

İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı. İşte detaylar...

İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı

Bir süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, entübe edilmişti.

İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı
Eşi İlker Sünnili, yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı.

İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı
İlker Sünnili, "Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düştü.

 İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı

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