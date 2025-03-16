 İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı

Bir süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, entübe edilmişti.



Eşi İlker Sünnili, yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı.



İlker Sünnili, "Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düştü.

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