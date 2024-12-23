  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İlker Kaleli'nin on parmağında on marifet

Oynuyor, yazıyor, söylüyor ve şimdi de çiziyor. Oyuncu İlker Kaleli'nin müzik yeteneğinin ardından resim yeteneği de ortaya çıktı.

İlker Kaleli'nin on parmağında on marifet

Çok yönlü sanatçı İlker Kaleli, yaptığı resimi sosyal medya hesabından paylaştı. Soyut tarzdaki 70x70 cm boyutlarında olan kanvas üzeri akrilik tablo büyük ilgi uyandırdı.

İlker Kaleli'nin on parmağında on marifet

Hayranlarının tabloya sahip olmak için ulaşmaya çalıştığı İlker Kaleli'nin üç yıldır resim yapmaya başladığı ve sekiz tablosunun daha olduğu ortaya çıktı.

İlker Kaleli'nin on parmağında on marifet

Çok yönlü sanatçı olarak öne çıkan İlker Kaleli, yurt içi ve yurt dışındaki oyunculuk projelerinin dışında müzikal yeteneğini de geçtiğimiz yıl yayınlanan, Sıla ile ortak yaptığı şarkıların büyük beğeni toplamasıyla göstermişti. 

İlker Kaleli'nin on parmağında on marifet

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent müşahede altına alındı
  Gündem

Haluk Levent müşahede altına alındı

Ebru Yaşar dünya listelerinde!
  Magazin

Ebru Yaşar dünya listelerinde!

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde
  Magazin

Gözde Kansu, Kristal Ağaç Ödül Töreni'nde

Mazhar Alanson 'Sanatçının Öyküsü'nü imzaladı!
  Magazin

Mazhar Alanson 'Sanatçının Öyküsü'nü imzaladı!

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi
  Magazin

Emre Karayel, Demet Evgar ve Elit Andaç Çam'dan 'Bahar' karesi

Haluk Levent, Aktepe Ortaokulu'nu teslim etti
  Gündem

Haluk Levent, Aktepe Ortaokulu'nu teslim etti