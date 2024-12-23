İlker Kaleli'nin on parmağında on marifet

Çok yönlü sanatçı İlker Kaleli, yaptığı resimi sosyal medya hesabından paylaştı. Soyut tarzdaki 70x70 cm boyutlarında olan kanvas üzeri akrilik tablo büyük ilgi uyandırdı.

Hayranlarının tabloya sahip olmak için ulaşmaya çalıştığı İlker Kaleli'nin üç yıldır resim yapmaya başladığı ve sekiz tablosunun daha olduğu ortaya çıktı.

Çok yönlü sanatçı olarak öne çıkan İlker Kaleli, yurt içi ve yurt dışındaki oyunculuk projelerinin dışında müzikal yeteneğini de geçtiğimiz yıl yayınlanan, Sıla ile ortak yaptığı şarkıların büyük beğeni toplamasıyla göstermişti.

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