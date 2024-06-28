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İlker Kaleli'nin global başarısı

İlker Kaleli'nin global başarısı... İşte detaylar...

İlker Kaleli'nin global başarısı

Oyunculukta dünyaya açılan gururumuz İlker Kaleli, uluslararası arenada adından söz ettiriyor.

 İlker Kaleli'nin global başarısı

Kaleli'nin İspanya'da Antenna 3'te yayınlanan ve büyük ilgi gören dizisi 'La Pasion Turca,' şimdi de Netflix İspanya üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşacak.

 İlker Kaleli'nin global başarısı

Dizi, 28 Haziran’da Netflix Türkiye’de de yayına girecek.

İlker Kaleli'nin global başarısı
Kaleli, İngilizce olarak oynadığı ‘The Serpent’ dizisiyle BBC ve Netflix İngiltere’de büyük beğeni topladıktan sonra, şimdi de İspanyolca oynadığı ‘La Pasion Turca’ ile dikkat çekiyor.

 İlker Kaleli'nin global başarısı

Üç dilde (Türkçe, İngilizce, İspanyolca) sergilediği performans, onun uluslararası alandaki gücünü kanıtlıyor.

İlker Kaleli'nin global başarısı
ULUSLARARASI ARENADA TÜRK OYUNCU
Kaleli, Netflix İspanya’dan dizisi yayına giren ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Türkiye, büyük bir dizi ihracatçısı olmasına rağmen, Türk oyuncularının yabancı yapımlarda yeterince yer almaması eleştiriliyordu.

İlker Kaleli'nin global başarısı
Ancak Kaleli, bu alanda başarılı bir temsilci olarak öne çıkmayı başardı.

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