 İlker Kaleli'nin global başarısı

Oyunculukta dünyaya açılan gururumuz İlker Kaleli, uluslararası arenada adından söz ettiriyor.

Kaleli'nin İspanya'da Antenna 3'te yayınlanan ve büyük ilgi gören dizisi 'La Pasion Turca,' şimdi de Netflix İspanya üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşacak.

Dizi, 28 Haziran’da Netflix Türkiye’de de yayına girecek.



Kaleli, İngilizce olarak oynadığı ‘The Serpent’ dizisiyle BBC ve Netflix İngiltere’de büyük beğeni topladıktan sonra, şimdi de İspanyolca oynadığı ‘La Pasion Turca’ ile dikkat çekiyor.

Üç dilde (Türkçe, İngilizce, İspanyolca) sergilediği performans, onun uluslararası alandaki gücünü kanıtlıyor.



ULUSLARARASI ARENADA TÜRK OYUNCU

Kaleli, Netflix İspanya’dan dizisi yayına giren ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Türkiye, büyük bir dizi ihracatçısı olmasına rağmen, Türk oyuncularının yabancı yapımlarda yeterince yer almaması eleştiriliyordu.



Ancak Kaleli, bu alanda başarılı bir temsilci olarak öne çıkmayı başardı.

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