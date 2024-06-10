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İlker Kaleli: Müzik hayatımı kurtardı

İlker Kaleli: Müzik hayatımı kurtardı

İlker Kaleli: Müzik hayatımı kurtardı

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, İngiltere Netflix’te bir dizide rol aldıktan sonra İspanya'da "La Pasion Turca" dizisiyle sosyal medyada gündem oldu. Kaleli, oyunculuğunun yanı sıra müzikle de dikkat çekiyor. İlk şarkısı "Harami"den sonra sevgilisi Sıla ile birlikte yaptıkları "Mesela" şarkısı 7 Haziran’da müzik severlerle buluştu.

İlker Kaleli: Müzik hayatımı kurtardı

Hakan Gence’ye verdiği röportajda müziğin hayatındaki önemini vurgulayan Kaleli, "Müzik olmasaydı ben ölürdüm. Müzik hayatımı birkaç defa kurtardı.” dedi.

İlker Kaleli: Müzik hayatımı kurtardı
MODEL CATWALK YAPACAK, OYUNCU SAHNEYE ÇIKACAK
Uzun zamandır oynadığı farklı rollerle globalde de izlediğimiz Kaleli sektörde fiziksel görünüş beklentisiyle karşı karşıya kalıp kalmadığı sorusuna net bir cevap verdi:

İlker Kaleli: Müzik hayatımı kurtardı
"Ne münasebet! Ben model değilim, oyuncuyum. “Model catwalk yapacak, oyuncu sahneye çıkacak."

 

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