  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İlker Kaleli fanlarından sürpriz

İlker Kaleli'nin Amerika'daki hayranları, aksiyon görüntülerinden oluşan bir videoyu New York Time Square Meydanı'ndaki dev dijital panoda yayınlayarak jest yaptı.

İlker Kaleli fanlarından sürpriz

Yeni başlayacak Arak dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli’ye ABD’de yaşayan hayranlarından sürpriz destek.

İlker Kaleli fanlarından sürpriz
New York Manhattan'daki ünlü Time Square Meydanı’ndaki dev dijital ilan panosunda alan kiralayan İlker fanları sanatçının aksiyon görüntülerinden oluşan bir video yayınladılar.

 İlker Kaleli fanlarından sürpriz

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği meydanda, dünyanın en pahalı açıkhava panolarından biri Kaleli'nin sokaklarda koştuğu, çatılardan atladığı aksiyon görüntülerine sahne oldu.

 İlker Kaleli fanlarından sürpriz

Oyuncunun fanları bu anlardan çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Bilginer'e şok haber!
  Magazin

Haluk Bilginer'e şok haber!

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!
  Gündem

Yıldız Tilbe sağlık durumu hakkında açıklama yaptı!

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi
  Cemiyet

Boşandıkları söylenen Kerem Görsev ile Deniz Kurt el ele görüntülendi

Berdan Mardini tarzıyla yine gündem oldu
  Magazin

Berdan Mardini tarzıyla yine gündem oldu

Mustafa Uğur'dan duygulandıran Azer Bülbül anısı! Hayatımı değiştirdi!
  Magazin

Mustafa Uğur'dan duygulandıran Azer Bülbül anısı! Hayatımı değiştirdi!

Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu!
  Magazin

Tan'dan dikkat çeken makarna yorumu!