 İlker Kaleli fanlarından sürpriz

Yeni başlayacak Arak dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli’ye ABD’de yaşayan hayranlarından sürpriz destek.



New York Manhattan'daki ünlü Time Square Meydanı’ndaki dev dijital ilan panosunda alan kiralayan İlker fanları sanatçının aksiyon görüntülerinden oluşan bir video yayınladılar.

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği meydanda, dünyanın en pahalı açıkhava panolarından biri Kaleli'nin sokaklarda koştuğu, çatılardan atladığı aksiyon görüntülerine sahne oldu.

Oyuncunun fanları bu anlardan çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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