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İlker Görgülü'den ‘Sevme’ şarkısına yasak

"Sevme" şarkısının söz yazarı şair İlker Görgülü, birçok müzisyenin şarkıyı yorumlamasından rahatsızlık duyarak eserini MESAM'dan sildirdi.

İlker Görgülü'den ‘Sevme’ şarkısına yasak

2017 yılında hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın 2002 yılında çıkardığı, Aşknâme adını verdiği albümden ilk olarak "Sevme" adlı parçasını yayınlamıştı. Erkal, bu şarkı ile büyük bir çıkış yakaladı. "Sevme" şarkısının söz yazarı şair İlker Görgülü, birçok müzisyenin şarkıyı yorumlamasından rahatsızlık duyarak eserini MESAM'dan sildirdi.

İlker Görgülü'den ‘Sevme’ şarkısına yasak

KİMSE ESERİMİ İZİNSİZ OKUYAMAZ 

Görgülü yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sevme şarkısInın sözleri bana ait. İbrahim Erkal benim için çok değerli bir insan. Yeri doldurulmayacak ender sanatçılardan. Sevme şiirimi kendisi şarkı formatına çevirdi. Fakat son zamanlarda her önüne gelenin eseri seslendirmesinden büyük rahatsızlık duydum. MESAM kaydını İlker Görgülü adına güncelledik ve izinsiz kullanımlarda telif göndereceğiz.

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