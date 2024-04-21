  İlker Görgülü adının aşk dedikodusuna karıştığı Zara hakkında açıklamada bulundu

İş insanı İlker Görgülü, geçtiğimiz gün Etiler’de bulunan Akmerkez’den çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Görgülü, "Bir toplantım vardı, iş görüşmesindeydim arkadaşlarımla" dedi.



Geçtiğimiz haftalar’da şarkıcı Zara ile hakkında çıkan aşk iddialarını yanıtlayan Görgülü, “Zara hanımda belirtmiş zaten, biz iyi bir dostuz. Ne o zedelensin ne de ben” şeklinde yanıt verdi. Muhabirlerin yurtiçi ve yurt dışı’nda yaptığınız projeler ile ilgili başka iş adamlarından tepkiler alıyorsunuz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? sorularına İlker Görgülü, “Tepkiyi verenler kim? Ona bakmak lazım. Bizim 800 milyon bütçeye Türkiye’de yapacağımız işi 550 milyon’a biz uzak doğuda yaptık” dedi ve muhabirlerin geçmiş bayramını kutladı.

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