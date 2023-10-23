İlker Aksum baba oluyor! Bakın eşi kaç aylık hamile!

Ünlü oyuncu İlker Aksum, haziran ayında evlendiği Dilay Ekmekçioğlu ile Akmerkez'de görüntülendi. Oyuncu, eşinin hamile olduğunu açıkladı.



Aksum, "Evlilik harika gidiyor. Dördüncü ayımızı doldurduk. Herkese evliliği tavsiye ediyorum. 52 yaşındayım. Evladımız olacak. Eşim iki aylık hamile..." dedi.

Yeni projelerinden bahseden oyuncu, "Seneye hem film hem dizi var. Ortalığı kasıp kavuracağım" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.