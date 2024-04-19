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İlk tebrik Diva'dan

Bülent Ersoy, Bodrum Meclis Üyesi Candan Topdemir’i restaurant’ı Cano’da ziyaret ederek yeni görevinden ötürü tebriklerini iletti. İşte detaylar...

İlk tebrik Diva'dan

Yoğun geçen konser turnesinden fırsat bularak Bodrum’a tatile giden Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, Bodrum Meclis Üyesi Candan Topdemir’i restaurant’ı Cano’da ziyaret ederek yeni görevinden ötürü tebriklerini iletti.

 İlk tebrik Diva'dan

Yakın dostu Candan Topdemir ile birlikte yemek yiyerek özlem gideren Bülent Ersoy, aynı anda mekanda yemekte olan yeni Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Mandalinci ile sürpriz bir karşılaşma yaşandı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Mandalinci ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilen Ersoy, Tamer Mandalinci’ye yeni görevinde başarılarını ve tebriklerini illeti.

 

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