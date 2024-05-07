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İlk kez eşiyle sinema projesinde

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı komedi filmi Veda Partisi’nin çekimleri Armutlu’da yapıldı.

İlk kez eşiyle sinema projesinde

Veda Partisi’nin başkanı İbrahim Karakterine hayat veren Toygan Avanoğlu bu filmde ilk kez eşi Şiva Behrouzfar ile birlikte kamera karşısına geçti.

 14 Haziran’da vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu Barış Başar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor.

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