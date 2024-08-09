  İlk Kazak filmi vizyonda

Kazakistan'da 'En Çok İzlenen Romantik Komedi Filmi' olan 'Neredeyse Maço', 9 Ağustos'ta Türkiye'de vizyona giriyor. İlk defa bir Kazak filmi, Türkiye'de izleyiciyle buluşacak. Kazakistan yapımı 'Neredeyse Maço' filminin gösterimi Kanyon'da yapıldı. Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can ile oyuncu-yapımcı Nadira Akhonova, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cihan Can, "Kazakistan'da Nadira Hanım sayesinde bazı güzel görüşmelerimiz oldu. Görüşme neticesinde Kazakistan filmlerinin Türkiye pazarında yer almasını düşündük. Herkes Kazak filmi diyince, tarihi bir proje bekler ama 'Neredeyse Maço' romantik komedi... Kazakistan sinemasının potansiyeli yüksek. Kültür-sanata önem veriliyor. Kültürümüz de birbirimize yakın. Ortak projeler yapacağız. Eylül'de bir Kazak filmi daha vizyona girecek. O projenin devamı olacak. Türkiye, Kazak, Amerika ve Hindistan projenin içinde olacak" dedi.

Dünyaca ünlü isimler rol alacak Nadira Akhonova, "Devam filminde Türkiye'den oyuncular olacak mı?" sorusuna, "Hazırlık devam ediyor. Hollywood, İngiliz ve Türk oyuncular yer alacak. Sienna Miller ve Jack Huston gibi isimler rol alacak. Oscar ödüllü İngiliz oyuncular da olacak" yanıtını verdi. Akhonova, "Kazakistan'da hangi Türk oyuncular dikkat çekiyor?" sorusuna, "Diziler sayesinde orada çok tanınıyor. Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu, Çağlar Ertuğrul, Kaan Urgancıoğlu, Aras Bulut İynemli ve Barış Arduç gibi meşhur oyuncularınızı beğeniyoruz. Onların bizim filmimizde rol alması için görüşmelerimiz olacak" yanıtını verdi.

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