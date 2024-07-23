İlk bölüm totemi

Etiler’de bir mekânda bir araya gelerek ilk bu anlarını da sosyal medyada paylaştı.

Elif Hilal Yalçın (Yağmur Yılmaz) karakterine hayat verirken, Dilara Gül Demirel ise (Yeliz) karakterine hayat veriyor.

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