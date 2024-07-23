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İlk bölüm totemi

İlk bölümü dün yayınlanan Ayazın Sonu Güneş dizisinin iki güzel oyuncuları Elif Hilal Yalçın ve Dilara Gül Demirel totem yaparak dizini ilk bölümünü birlikte izledi.

İlk bölüm totemi

Etiler’de bir mekânda bir araya gelerek ilk bu anlarını da sosyal medyada paylaştı.

İlk bölüm totemi

 Elif Hilal Yalçın (Yağmur Yılmaz) karakterine hayat verirken, Dilara Gül Demirel ise (Yeliz) karakterine hayat veriyor.

İlk bölüm totemi

 

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