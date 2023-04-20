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İlişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var

Ünlü Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci, ilişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var açıklamasıyla şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

İlişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var

 

Ünlü Klinik Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci, ünlülerin marka danışmanı Selim Akar'ın YouTube kanalında yayınladığı 'Selim Akar Sorarsa' adlı internet programının konuğu oldu.

İlişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var
Selim Akar Sorarsa'da bugüne kadar hiç paylaşmadığı kendisine gelen en ilginç itirafı paylaşan Esra Ezmeci, ilişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var açıklamasıyla şok etkisi yarattı.

İlişki sırasında eşine ünlülerin maskesini takanlar var
Ezmeci programda sözlerine, "Bir adam eşine ünlülerin maskesini yaptırmış ve her cinsellikte başka bir ünlünün maskesini taktırıyor. Onun fantazisi de bu, ünlü gibi görüyor mesela. Öyle cinsellik yaşıyor. Mesela Jennifer Lopez'in maskesini takıyor ve o gece o kişi oluyor onun için... Kadının istediği bir şey değil bu. Erkek ona çeşit çeşit maskeler yaptırıyor ve o ünlülerle oluyormuş gibi fantezi dünyası yaratıyor" şeklinde devam etti.

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