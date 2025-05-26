İlhan Şeşen hayatını kaybetti!

Uzun süredir kanser tedavisi gören İlhan Şeşen (76), hayatını kaybetti.



Acı haberi sanatçının ailesi Instagram'dan yaptı.

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