 İlhan Şen ve Aziz Alaca Tek Başına filmi hakkında konuştu!

Aziz Alaca’nın yazıp yönettiği ve başrolünde İlhan Şen’in yer aldığı Tek Başına filminin özel gösterimi, Ankara’da Kült Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleştirildi. Bar müzisyeni Tamer’in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma yolculuğunu anlatan film, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Gösterime filmin yönetmeni Aziz Alaca ve başrol oyuncusu İlhan Şen de katıldı. Sinemanın kendisi için çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan İlhan Şen, “Gerçekten derdi sinema olan insanlarla bir şey yaptık. Sinemanın kitleleri harekete geçirebileceğine ve güçlü hikayeler anlatabileceğine inanıyorum. Sinemanın hak ettiği yerde olması gerektiğini düşünüyorum ve bu alanda emek vermek isteyen herkese kapım açık” dedi.

Filmde, Ankara’da barlarda rock-cover çalan Tamer’in, eski rocker Engin’den ders almak için İzmir’e uzanan yolculuğu anlatılıyor. Tamer’in bu süreçte karşılaştığı karakterler arasında Roman darbukacı Tahir, Engin Yaman’ın özgür ruhlu kızı İpek, hippi ruhlu mekan işletmecisi Mickey, otel sahibi Mercan, bas gitarist ve yalnız anne Tuğba gibi isimler yer alıyor. Tek Başına filminde İlhan Şen’e, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek, Yasemin Szawlowski, Barış Gönenen ve Nejat Yavaşoğulları gibi deneyimli isimler eşlik ediyor. Filmin müzikleri ise Salih Korkut Peker imzası taşıyor.

Film, izleyicileri müziğin ve kendini keşfetmenin eşsiz yolculuğuna davet ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.