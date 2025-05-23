İlhan Şen, Siyah Bere dizisinin çekim sürecini anlattı!

Dünyanın ilk tank dizisi olma özelliği taşıyan Siyah Bere’de tank komutanı Volkan karakterini canlandıran İlhan Şen, çekim sürecini ve tankla yaşadığı deneyimi anlattı.

Zorlu koşullarda çekilen dizinin, ekip çalışması sayesinde keyifli bir sürece dönüştüğünü belirten Şen, “Aslında çok zorlu olması beklenen bir projeydi. Gerçekten de zorlu şartlarda çekildi ama öyle bir ekip vardı ki, bugün çekim var deseler bu akşam sete seve seve gideriz. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yönetmenimize, oyuncu arkadaşlarımızdan yapım ekibine kadar herkes süreci çok kolaylaştırdı. Yorulduk ama bu yorgunluğu hissetmeden çok iyi bir iş çıkardık,” dedi.

Sivil birinin tankla ilk karşılaşmasının ne kadar çarpıcı olduğunu vurgulayan oyuncu, “Hepimizin zihninde bir tank imajı var ama içine girene, kullanana kadar ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tank; disiplini, gücü ve ciddiyeti temsil ediyor. Yanında durmak bile dikkat istiyor. 5 tonluk, çok güçlü bir silah. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, ilk sahneden son sahneye kadar bizimle yakından ilgilendi. Onların desteğiyle tankta çalışmak ve o atmosferi hissetmek unutulmaz bir deneyimdi,” diye konuştu.

Çekimlerin klasik bir dizi setinden çok farklı olduğunu belirten Şen, “Aslında bir sete değil, bir askeri birliğin içine girdik. Yaklaşık 40 tank, zırhlı personel taşıyıcılar, mühimmat ve hatta helikopterler tamamen gerçekti. Biz tankın içindeyken ne oluyorsa, gerçekten yaşanıyordu. Bu sayede hem oyunculuk anlamında hem de ruhsal olarak rolümüzü derinlemesine hissettik,” ifadelerini kullandı.

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