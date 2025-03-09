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İlhan Şen'e Tahran'da büyük ilgi!

Ünlü oyuncu İlhan Şen'e Tahran'da büyük ilgi! İşte detaylar...

İlhan Şen'e Tahran'da büyük ilgi!

 

İlhan Şen, başrolünde yer aldığı İran yapımı One Way Ticket (Tek Yön) dizisinin Tahran’daki görkemli prömiyerinde adeta sevgi seliyle karşılandı! Yaklaşık 3 bin kişinin akın ettiği gala, coşkulu anlara sahne oldu. Salonu hınca hınç dolduran hayranlar, ünlü oyuncuyu yakından görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İlhan Şen'e Tahran'da büyük ilgi!

İranlı oyuncuların da katıldığı bu özel gece, İran medyasının yoğun ilgisiyle karşılandı. Şen’in gala paylaşımları, dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Türkiye-İran ortak yapımı olan ve Dochi Medya ile Jin’in yapımcılığını üstlendiği dizide İlhan Şen, insan kaçakçılığına karşı amansız bir mücadele veren Serdar karakterine hayat veriyor.

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