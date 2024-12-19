 İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi

Siyah Bere dizisinin çekimleri için Gaziantep 'te bulunan başarılı oyuncu İlhan Şen'e

sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.



Set ekibinin sahneye pasta ile girmesiyle şaşıran yakışıklı oyuncu, doğum günü pastasını ekip ile birlikte kesti.

Bir tank timinin etkileyici hikâyesini anlatan 10 bölümlük dizide



İlhan Şen tank komutanını canlandırıyor.

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