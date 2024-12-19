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İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi

İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi... İşte detaylar...

İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi

Siyah Bere dizisinin çekimleri için Gaziantep 'te bulunan başarılı oyuncu İlhan Şen'e

 İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi

sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi
Set ekibinin sahneye pasta ile girmesiyle şaşıran yakışıklı oyuncu, doğum günü pastasını ekip ile birlikte kesti.

 İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi

Bir tank timinin etkileyici hikâyesini anlatan 10 bölümlük dizide

İlhan Şen'e sette doğum günü sürprizi
İlhan Şen tank komutanını canlandırıyor.

 

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