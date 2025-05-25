İlhan Şahin ve Asilcan Şahin'in AVM turu!

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden, Kanal D ekranlarının başarılı sunucusu İlhan Şahin, önceki gün oğlu, Best Model de seçilen Asilcan Şahin ile birlikte Akmerkez’de görüntülendi.



Keyifli halleriyle dikkat çeken baba-oğul, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmadı.

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