 İlhan Mansız'ın ailece Nişantaşı turu

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, eşi Lela Leyla ve oğlu Imre Leon ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Sıcak havayı fırsat bilen çift, alışveriş turuna çıktı.

Çocuklarını bebek arabasıyla dolaştıran ikili, mağazaları dolaştı. Nişantaşı turu yapan aile, daha sonra evine geçti. Mansız ve Leyla'nın tarzı da dikkat çekti.

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