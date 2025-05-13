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İlhan Mansız'ın ailece Nişantaşı turu

İlhan Mansız'ın ailece Nişantaşı turu. İşte detaylar...

İlhan Mansız'ın ailece Nişantaşı turu

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, eşi Lela Leyla ve oğlu Imre Leon ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 İlhan Mansız'ın ailece Nişantaşı turu

Sıcak havayı fırsat bilen çift, alışveriş turuna çıktı.

 İlhan Mansız'ın ailece Nişantaşı turu

Çocuklarını bebek arabasıyla dolaştıran ikili, mağazaları dolaştı. Nişantaşı turu yapan aile, daha sonra evine geçti. Mansız ve Leyla'nın tarzı da dikkat çekti.

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