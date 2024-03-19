  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İlham veren tasarımlar

Giyim sektöründe geleneksel sınırları kaldırarak moda devrimine öncülük eden ILONI by dilan, transparan kumaşlar ve cesur kesimleriyle modaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 

İlham veren tasarımlar

Giyim modasında bir devrim niteliğinde koleksiyona sahip olan ILONI by dilan, giriş koleksiyonunda yer alan ürünlerini günlük giyimin bir parçası haline getirerek modaya yön veren bir yaklaşım sergiliyor. Koleksiyonda yer alan; bodywear, sütyen, korse, crop top gibi çeşitli ürünler, günlük giyimle kombinlenerek farklı tarzlara imza atmanıza olanak tanıyor. Markanın tasarımları, iç giyim ürünlerini günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları haline getiriyor. 

İlham veren tasarımlar

Dilan Damgacıoğlu ve ILONI by Dilan hakkında daha fazla bilgi çin https://ilonibydilan.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evleniyor mu? Komedyenden çarpıcı itiraf!
  Magazin

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evleniyor mu? Komedyenden çarpıcı itiraf!

Prime Video, Arda Turan'ın başarısını ve kendisiyle yüzleşmesini inceleyen belgeselin çekimlerine başladı 
  Magazin

Prime Video, Arda Turan'ın başarısını ve kendisiyle yüzleşmesini inceleyen belgeselin çekimlerine başladı 

Dört yıl sonra Paris'ten İstanbul'a dönen İpek Erdem'den çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Dört yıl sonra Paris'ten İstanbul'a dönen İpek Erdem'den çarpıcı açıklamalar!

Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!
  Magazin

Ebru Gündeş hamile mi? Ortaya çıkan fotoğraf kafa karıştırdı!

Together Food Hall’den Ramazan'a özel üç menü seçeneği
  Mekan

Together Food Hall’den Ramazan'a özel üç menü seçeneği

Aşkın Nur Yengi, acı haberi paylaştı: Maalesef kaybettik
  Gündem

Aşkın Nur Yengi, acı haberi paylaştı: Maalesef kaybettik