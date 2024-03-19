İlham veren tasarımlar

Giyim modasında bir devrim niteliğinde koleksiyona sahip olan ILONI by dilan, giriş koleksiyonunda yer alan ürünlerini günlük giyimin bir parçası haline getirerek modaya yön veren bir yaklaşım sergiliyor. Koleksiyonda yer alan; bodywear, sütyen, korse, crop top gibi çeşitli ürünler, günlük giyimle kombinlenerek farklı tarzlara imza atmanıza olanak tanıyor. Markanın tasarımları, iç giyim ürünlerini günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları haline getiriyor.

Dilan Damgacıoğlu ve ILONI by Dilan hakkında daha fazla bilgi çin https://ilonibydilan.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.