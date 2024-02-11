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İlgi Gövsa’dan aşkın tatlı öpücüğü

İstanbul'un incisi İstinye'de, Boğaz'ın eşsiz manzarasına hakim olan Fenz Restaurant, Sevgililer Günü'nde misafirlerine aşk dolu bir gurme yolculuk vaat ediyor.

İlgi Gövsa’dan aşkın tatlı öpücüğü

Bu gün için özenle hazırlanan Fenz’in güzel işletmecisi İlgi Gövsa, çiftlere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

İlgi Gövsa’dan aşkın tatlı öpücüğü

Fenz’in Executive şefi Tolga Bozok’un hazırladığı menüde yer alan lezzetler ise adeta dudak uçuklatıcı nitelikte. Romantizmin tadını damaklarda bırakacak özel lezzetlerle dolu imza yemeklerin ardından sunulan 'Fenz Kiss' tatlısı ise misafirlere unutulmaz bir öpücük armağan ediyor.

İlgi Gövsa’dan aşkın tatlı öpücüğü Gövsa, geceye dair heyecanını paylaşırken, "Herkesin aşk dolu bir gün geçirmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyor ve ekliyor, "Bugün çiftler için bol öpücüklü, sarılmalı bir gün olsun!" İşte aşk bu kadar tatlı ve lezzetli!”

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