İlgi Gövsa’dan aşkın tatlı öpücüğü

Bu gün için özenle hazırlanan Fenz’in güzel işletmecisi İlgi Gövsa, çiftlere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Fenz’in Executive şefi Tolga Bozok’un hazırladığı menüde yer alan lezzetler ise adeta dudak uçuklatıcı nitelikte. Romantizmin tadını damaklarda bırakacak özel lezzetlerle dolu imza yemeklerin ardından sunulan 'Fenz Kiss' tatlısı ise misafirlere unutulmaz bir öpücük armağan ediyor.

Gövsa, geceye dair heyecanını paylaşırken, "Herkesin aşk dolu bir gün geçirmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyor ve ekliyor, "Bugün çiftler için bol öpücüklü, sarılmalı bir gün olsun!" İşte aşk bu kadar tatlı ve lezzetli!”

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