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İlber Ortaylı'nın İkinci Torun Sevinci

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, ikinci torununu kucağına aldığını sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyurdu. İşte haberin detayları...

İlber Ortaylı&#039;nın İkinci Torun Sevinci

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, ikinci torununu kucağına aldı. Ortaylı, hastane odasından çektirdiği Instagram'dan paylaştı.

İlber Ortaylı&#039;nın İkinci Torun Sevinci

Yazar, "Hayatımın en mutlu anlarından biri. Sevgili kızım Tuna ve Sertaç bana bir de kız torun gösterdiler. Defne'nin mutlu bir zamanda ama her şeyden önce güvenli bir ülkede büyümesini ve yaşlanmasını diliyorum. Diğer torunum Deniz Ali de böylelikle çok istediği bir kız kardeşe sahip oldu. Güzel günlerde hep birlikte olmaları dileğiyle" diye yazdı. Ortaylı'ya binlerce tebrik mesajı geldi.

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Editör
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