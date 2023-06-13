İlber Ortaylı'dan tebrik ziyareti

Beykoz Acarkent’te bulunan evlerinde, pastadan süslemelere kadar İtalyan konsept üzerine düzenlenen partide Yavuz ailesini yakın dostları yalnız bırakmadı. Öte yandan Tolga beyin özel misafiri olan Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, çifti tebrik etti.

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