Snob Magazin'in haberine göre; İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Bir parça değişimi için AVM'ye giren çift, soruları yanıtladı.



Dinlendiğini söyleyen oyuncu, "İlk defa bu kadar uzun ara verdim. Uzun dediğime bakmayın dört ay oldu. Dinleniyorum ve spor yapıyorum. Tadını çıkarıyorum. Alışmadığım için 'ne yapmam gerekiyor?' boşluğu oldu.

Döneceğim yavaş yavaş. Senaryo okuyorum" dedi.



Birbirlerini özlediklerini söyleyen Engin, "Biz özlüyoruz birbirimizi" açıklamasını yaptı.



İşletmeci, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna, "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını verdi.



Oyuncu, "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" dedi.



Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna, "Yerinde, o da bende kıskancım" derken Alişan, "Gereksiz değil ama" ifadelerini kullandı.

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