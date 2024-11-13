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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den ilişki açıklaması! İşte detaylar...

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Snob Magazin'in haberine göre; İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?
Bir parça değişimi için AVM'ye giren çift, soruları yanıtladı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?
Dinlendiğini söyleyen oyuncu, "İlk defa bu kadar uzun ara verdim. Uzun dediğime bakmayın dört ay oldu. Dinleniyorum ve spor yapıyorum. Tadını çıkarıyorum. Alışmadığım için 'ne yapmam gerekiyor?' boşluğu oldu.

 İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?

Döneceğim yavaş yavaş. Senaryo okuyorum" dedi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?
Birbirlerini özlediklerini söyleyen Engin, "Biz özlüyoruz birbirimizi" açıklamasını yaptı.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?
İşletmeci, "Huylarınız benziyor mu?" sorusuna, "Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz" yanıtını verdi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?
Oyuncu, "İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik" dedi.

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Evlilik sorusuna bakın ne cevap verdi?
Engin, "Kıskanç mısınız?" sorusuna, "Yerinde, o da bende kıskancım" derken Alişan, "Gereksiz değil ama" ifadelerini kullandı.

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