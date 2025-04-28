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İlayda Akdoğan oyunculuk tutkusunu anlattı!

İlayda Akdoğan oyunculuk tutkusunu anlattı! İşte detaylar...

İlayda Akdoğan oyunculuk tutkusunu anlattı!

İlayda Akdoğan, Mustang'in 10. yılında UCLA Uluslararası Enstitüsü Film ve TV Arşivi'nin özel davetlisi olarak Los Angeles'taydı!
İlayda Akdoğan oyunculuk tutkusunu anlattı!

Başrolünde yer aldığı ve dünya çapında ses getiren Mustang ile kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşayan Akdoğan, etkinlikte akıcı İngilizcesi ve içten anlatımıyla dikkat çekti.
İlayda Akdoğan oyunculuk tutkusunu anlattı!

"Altı yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. 10 yaşlarımda ailem okuluma odaklanmamı istedi. Mustang ilk kulağıma geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Audition’a gidişimi dün gibi hatırlıyorum. 'İşte bu' demiştim içimden, 'her şey bu filmle değişecek'."

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