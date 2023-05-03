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İlayda Akdoğan'dan hayranlarına sevindiren haber

Ünlü oyuncu İlayda Akdoğan'dan hayranlarına sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları...

İlayda Akdoğan'dan hayranlarına sevindiren haber

İlayda Akdoğan, Aqua Florya Alışveriş Merkezinde objektiflere takıldı. Uzun süredir birliktelikleri devam eden sevgilisi Roham Kabir ile birlikte yemeğe gelen güzel oyuncu, yemek sonrası muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

İlayda Akdoğan'dan hayranlarına sevindiren haber
Geçtiğimiz haftalarda Netflix’te yayınlanan ‘İyi Adamın 10 Günü’ filminde oyunculuk kariyerini bir basamak daha yukarıya taşıyan Akdoğan, film hakkında; "Bildiğiniz üzere bu bir üçleme serisi, ilk filmi geçtiğimiz haftalarda yayınlandı, son iki proje için de yakında tekrar sete gireceğiz. Dönüşler çok güzel oldu, umarım serinin diğer filmlerinde de izleyicimizin beğenisini toplarız" dedi. Sonrasında sahildeki bulunan bir kafede arkadaş grubuyla kahve içmek için bir araya gelen ünlü oyuncu, beraber geçirdikleri güzel vaktin ardından vale noktasından aracını alarak alandan ayrıldı.

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