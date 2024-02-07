‘İkinci Dünya Savaşı Tanıkları: İtalya İstilası’ National Geographic ekranlarında

Kuzey Afrika'da Alman ve İtalyan kuvvetlerini yenilgiye uğratan müttefikler, gözlerini İtalya'yı işgal etmeye diktiler. 1943'te Sicilya'ya yapılan ilk çıkarmadan Nisan 1945'te İtalyan dağlarındaki son çarpışmalara kadar, bu "unutulmuş cephe" için savaşan adamların gerçek hayattaki sözleriyle kanlı mücadeleyi keşfedin.

İki bölümlük “İkinci Dünya Savaşı Tanıkları: İtalya İstilası” 11 Şubat Pazar günü saat 22.00’de National Geographic ekranlarına geliyor.

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını D-Smart, Digiturk ve TOD, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izleyebilirsiniz.

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