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İki kez kalp krizi geçiren Nazan Öncel'den sitem

İki kez kalp krizi geçiren Nazan Öncel'den sitem. İşte detaylar...

İki kez kalp krizi geçiren Nazan Öncel'den sitem

İki kez kalp krizi geçiren Nazan Öncel'den sitem dolu sözler geldi. Sanatçı, hastane odasından paylaşım yaptı.

İki kez kalp krizi geçiren Nazan Öncel'den sitem
Önceli "Teşekkür ve minnet mektubumdur. Cumartesiden beri geçmiş olsun dileklerini bütün içtenliğiyle ileten, çiçek yollayan, elimi tutan, amasız fakatsız başucumda sabahlayan, “Sakın yapma Nazan” diyen herkese binlerce teşekkür ederim. Bi’de hayatında sadece bir cümleden ibaret olduğumu bu süreçte hissettiren, yasak savar gibi “Dualarımdasın Nazom“ diyerek hayal kırıklığı yaratanlara da, şuraya iki kelam etmeyecek kadar egosunu besleyenlere de teşekkür etmesem olmaz. “Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…” Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana. Her neyse “Her şerde bi’ hayır vardır” deyip geçelim. Dostlar sağ olsun. Çok şükür hayata bi’ gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim" diye yazdı.

 

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