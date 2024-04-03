  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor

Uğur Vergili'nin sahibi olduğu Başkent İnşaat, Ana Sponsorluğunda "İki Gözüm Ahmet Kaya Sürgün" filmi ekibiyle basın toplantısında buluştu!"

'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor

Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin beyaz perdeye yansıtıldığı "İki Gözüm Ahmet Sürgün" filmi, uzun bir bekleyişin ardından nihayet seyirciyle buluşuyor.

'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor
Bu yapımda, Türkiye'nin özgün müzik geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsü ve mücadelesi anlatılıyor. Film, 5 Nisan'da Türkiye'de ve 11 Nisan'da Avrupa'da sinemalarda vizyona girecek.

'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor
Filmin yapımcılığını üstlenen X yapım Şirketi, Ahmet Kaya'nın hayatını ve sanatını izleyicilere aktarırken, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce şiir okuduğu için cezaevine gönderilmesinden sonra yaşanan duygusal anları da ekranlara taşıyor. Bu sahneler, seyircilerde derin duygusal izler bırakacak nitelikte. Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata ve Hakan Gürtop'un üstlendiği film, Ahmet Kaya'nın müzik kariyerindeki zorlu mücadelesini, Paris günlerini ve MGD (Müzik Endüstrisi Derneği) gecesinde yaşanan linç olayını da detaylı bir şekilde ele alıyor.

'İki Gözüm Ahmet Sürgün' vizyona giriyor
Ayrıca, filmin senaryosunu Gönül Aktürk, Gani Şavata, İlker Barış ve Kenan Kaya kaleme alırken, yapımcılar arasında Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Koray Şavata gibi isimler yer alıyor.Başrollerde Ahmet Kaya'yı Özgür Tüzel'in canlandırdığı filmde, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız, Ekin Akkaş gibi yetenekli oyuncular da yer alıyor. Filmin çekimlerinde, Ahmet Kaya'nın yaşamında önemli bir rol oynayan olaylar ve anılar gerçekçi bir şekilde yeniden canlandırılarak seyirciyle buluşturulmuş. İzleyiciler, Ahmet Kaya'nın sanat dolu hayatını ve yaşadığı zorlukları daha yakından tanıyacakları bu yapımı merakla bekliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?
  Magazin

Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına bakın ne oldu?

Sıla'dan büyük başarı
  Magazin

Sıla'dan büyük başarı

Usta sanatçılardan Türker İnanoğlu’na veda
  Gündem

Usta sanatçılardan Türker İnanoğlu’na veda

"Evleniyorum" diyen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan açıklama!
  Magazin

"Evleniyorum" diyen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan açıklama!

Sıla istedi Ebru Polat kaptı
  Magazin

Sıla istedi Ebru Polat kaptı

Janset'in inanılmaz değişimi
  Magazin

Janset'in inanılmaz değişimi