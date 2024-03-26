 İki eski dostun oyun heyecanı

Usta ses sanatçısı ve oyuncu Işıl Yücesoy “İzninle” oyunu ile tiyatro sahnesine dönüyor. İzzettin Çalışlar’ın kaleme aldığı oyun müzikli olmasıyla dikkat çekiyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise çok değerli bir isim var. Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro İstanbul adlı özel tiyatroda tam 60'ı aşkın oyunda rol alan ve yönetmenlik yapan Arsen Gürzap, bu kez kusursuz rejisiyle İzninle’yi sahneye koyacak. İki çocuğu, sıradan ve mutsuz bir evliliği olan bir kadının hikayesinin anlatıldığı oyunun müzik kayıtlarını ise aynı zamanda Işıl Yücesoy’un müzik direktörü olan Berkan Kaya yaptı.

“Giydirici” ve “Orkestra” oyunları ile seyirci karşısına çıkan iki eski dost, Işıl Yücesoy ve Arsen Gürzap’ı üçüncü kez bir araya getiren oyunun provaları tüm hızıyla devam ederken Işıl Yücesoy’un 55. Sanat yılını da sahnede kutlayacağı öğrenildi.

Yücesoy oyunla ilgili ise şunları söyledi: “Benim yaşıma gelmiş bir kadının, nasıl tekdüze yaşayarak bir hayat sürdüğünü, evlatları ve kocası tarafından nasıl sıradanlaşmış bir hayata sahip olduğunu görecekler. Biraz da şöyle bir mesaj var; bir silkelenin, hele bir hayata bakın. Belki sizi daha ilginç bir noktaya götürecek fırsatlar vardır da siz hep gözünüzü kapatmışsınızdır. Bu ekonomik de olabilir ki bu oyun bize onu gösteriyor. Ama oyun izleyenlere ‘siz ayakta durun’ diyecek. Çok yakın bir kadının hikayesini izleyecekler. Tek kişilik bir oyun, çok kişilik bir oyun haline gelecek.”

Arsen Gürzap, yönetmenliğini yaptığı İzninle oyunu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Seyircinin çoğunluğu oyunun kendi yaşamına dokunduğunu hissedecek diye düşünüyorum. Tek kişilik demeyelim çok kişilik bir oyun. Bence salonda o gün kaç kişi varsa, o kadar kişilik bir oyun. Türkiye’nin en profesyonel kimliklerinden biri müziğe ses verecek. Bence bu bir hoşluktur, bir güzelliktir çok sık karşılaşacağımız bir şey de değil. Oyunun duygusunun gerektirdiği yorumla şarkı söyleyebilecek bir kimlik var karşımızda. O kimliğin yorumuyla dinleyecekler. Ben şimdi bir şarkı dinliyorum diye değil, o düşünceleri bir şarkı aracılığıyla duyacaklar. Onun için çok hoş olacak bence.” Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Yapım’ın üstlendiği oyunun prömiyeri ise 22 Nisan’da İzmir Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

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