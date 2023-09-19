İki dev İngiliz ikonu bir arada!  

MARKS & SPENCER 2023 sonbahar koleksiyonunun elçiliğini bu sezon ünlü İngiliz oyuncu Sienna Miller üstlendi. İngiltere’nin iki dev ikonunu bir araya gelerek heyecan verici ve yeni stil yorumlarına yepyeni bir ilham kaynağı yarattı. Yeni sezon koleksiyonunda Marks & Spencer gündelik stili kalite ve şıklık ile birleştirdi.

Yeni koleksiyon İngiltere’nin başkenti Londra’da Marks & Spencer mağazaları ve metro istasyonları da dahil olmak üzere birçok noktada başlatılan ve dört hafta sürecek bir kampanya ile duyuruldu. Koleksiyonun Londra’da gerçekleşen lansman toplantısına Türkiye’den geçtiğimiz kış ve bahar koleksiyonlarında Marks & Spencer’ınTürkiye yüzü olan Enis Arıkan ile ünlü oyuncular Şebnem Bozoklu ve Selma Ergeç de katıldı.

Ünlü oyuncu Sienna Miller, Marks & Spencer ile imza attığı iş birliği konusunda şu ifadeleri kullandı; “Marks & Spencer’ı her zaman çok sevmişimdir. İngiliz kültürünün bir parçası olan bir marka ve birçok kişi için çok özel anlamlar taşıyor. Bu ikonik markayla iş birliği gerçekleştirmekten, sonbahar koleksiyonunun yüzü olmaktan ve modanın geleceğini şekillendiren yolculuğun bir parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum.”

Marks & Spencer’ın sonbahar koleksiyonunda birçok farklı şekilde kullanılabilecek ve kombine edilebilecek hem sade hem şık parçalar yer alıyor. Markanın 2023 sonbahar koleksiyonu gardıropların vazgeçilmezi olacak giyim ürünlerinin yanı sıra özel günler için de şık seçenekler sunuyor. Yeni koleksiyonda tüvit ceketlerden sıcacık kazaklara, şık aksesuarlardan kolayca kombine edilebilen etek ve pantolonlara kadar birçok seçenek moda severlerle buluşuyor. Koleksiyonda kobalt mavi, sarı, ombre ve ekose desenler öne çıkıyor.

Marks & Spencer’ın 2023 sonbahar koleksiyonunu hemen keşfetmek isteyenler Marks & Spencer mağazaları ve Marks & Spencer Türkiye mobil uygulamasında buluşuyor!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.